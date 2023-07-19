冰鑑春秋：關公媽祖不是中國人？

綠媒《自由時報》登了一篇奇文，聲稱關公與媽祖都不是中國人，中國要到1911年才出現，所謂中國自古一脈相承，根本是人工炮製的手法，是國共兩黨共同創造的洗腦史觀。這篇文章的目的是要反駁獨派常被質疑的：你們這麼討厭中國，為甚麼要拜中國的神？故作者認為關公是漢帝國的人，媽祖是宋帝國，保生大帝是宋帝國的醫師，東亞歷史上根本沒有一個帝國用中國當正式國號，所以這些神明都不是中國人。

雖然這種說法一聽就很荒唐，但我們就試着剖析一下，中國到底甚麼時候出現的。中國這個名詞目前有考古證據的記載，最早出現在西周初年，但當時並非國名，而是相較於四方的中原地區通稱，如周成王「余其宅茲中國」，《史記》中更屢屢提及中國的概念。那甚麼時候以中國當作國名自稱呢？《漢書》有云：「今中國一統而北邊未安」，顯然以中國自稱，自漢以後，雖然正式國號不同，但歷代中原政權都以中國自居，皇帝也常自稱中國天子，所以「中國人」這個稱呼，至少超過兩千年，決不是甚麼梁啟超瞎掰出來的產物。

現存一塊《大唐景教流行中國碑》，明白顯示大唐與中國都是唐人的自稱；萬曆皇帝給豐臣秀吉的詔書稱：「咨爾豐臣平秀吉，崛起海邦，知尊中國。」顯然自認中國。清朝的《尼布楚條約》中更明白將中國寫入，成為現代國家概念的名稱。

用並非正式國號來說當時這些人都不是中國人，本身就是一種可笑的詭辯，如果這種說法成立，那世宗大王不是韓國人，神武天皇也不是日本國人，台灣島上原住民的祖先也都不是台灣人囉？獨派不妨去日韓宣揚一下這種理念，看看歐巴與日本大哥哥會不會給你好臉色看？