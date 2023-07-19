激濁揚清：老美急需北京熱錢接濟

正當美國政府採取近乎歇斯底里式的反華與「去中國化」之際，報道指加州及紐約市旅遊局將於8月至9月進行中國銷售之旅，是新冠疫情爆發以來首次赴華招攬生意，冀吸引中國遊客到訪美國。山姆大叔一方面居高臨下對中國說話，一方面又千里迢迢來討飯，何苦來哉啊？

疫情前，中國只是美國第5大旅遊市場，惟山姆大叔也照樣打起中國人主意，就像美債需要人購買時，派出了國務卿、財長等相繼訪華；美國的旅遊業需要遊客來撐起時，又輪到旅遊局接力路演。老美正值「五行欠水」，連擠不進「披士」位置的中國遊客也照吸不誤，畢竟旅遊業是賺取熱錢的快捷途徑，若重新激活中國這條大水喉，數銀紙也數到手軟。尤其中美之間疫情前的每周航班數量約350班，目前僅為24班，老美不流口水才怪。

之不過，老美真是來的不是時候了。皆因近日有報道指，內地居民正熱衷於省內遊，留在中國境內遊覽各地景點。早前端午、五一假期，多個熱門景區人如潮湧，有內地人坦言：「外國太遠，機票也貴，省內遊更為划算。打算把國內玩得差不多，才去外國。」很明顯，老美又一次時不利兮了。

更甚的是，自中美貿易戰開打後，訪美華客漸減，疫情後可說是基本結束。美國政界領袖為打壓中國崛起，近年瘋狂操弄台灣議題，甚至說會協助防衞台灣，愈趨頻密地派戰機、艦艇到中國家門前挑釁，嚴重傷害中國人民感情，這還打算來華進行旅美宣傳推廣？絕對是低估了內地民眾的愛國心。當然，赴美旅遊、移民的中國人不會歸零，問題是，數量能否滿足老美撲水的巨大需要。有舔美黃絲KOL早前還在說中國遊客如何孤寒、低端，現下好了，其美爹竟要來華吸客，你說折不折墮呢？