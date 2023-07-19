橫眉冷看：中國可以笑到最後

中國與印度的人口數量相近，但印度經濟體量還不到中國的五分之一。經濟規模愈大，增長幅度就容易受限制，故近年中國的經濟增長率不如印度，乃是正常現象，這問題更不值得反華者常掛口邊。即使往後10年，印度每年的國民生產總值（GDP），平均能比中國多增兩個百分點，但要拉近兩國間5倍總量的差距，仍是一個遙不可及的夢。

新冠疫情過後，中國經濟持續增長，今年第一季的GDP增加4.5%，成績已然不俗，上月國務院總理李強更預言，第二季的經濟增速會加快。果不其然，日前內地公布第二季經濟數據，GDP增6.3%，總結2023年上半年，經濟增長率為5.5%，完全符合中央的預期目標。

雖然市面上仍有不少聒耳聲音，說中國第二季GDP只有約6%增長，表現未如理想，因為上年同一季的基數低，若增幅仍不能超過7%，反映內地的市況前景堪虞。然而，去年大部分國家都未能完全擺脫疫情困擾，當時中國的經濟基數低，其他國家同樣亦是低，大家在相近的起跑線上作賽，最終比較成績，中國仍是優於絕大部分國家。

中美兩國的經濟體量，差別不如中印兩國大，中國跟美國相比應較合理。今年美國曾公布首季GDP的增幅是1.3%，後來改口，向上修訂為2%，假設第二季仍能維持在相若水平，美國上半年的經濟增長率便是2%，跟中國的5.5%就有明顯差距。

筆者一直強調，中國發展到今天，經濟很難再像二、三十年前般高速騰飛。現在中國最大的對手是美國，只要每年GDP的增幅，能夠比對方高出兩個百分點，期以10年，中國的經濟體量便能夠追上美國，這場龜兔賽跑，我們就可以笑到最後。