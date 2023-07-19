政情：消暑謬誤多 葉偉明同大家上課

葉偉明

夏天熱浪蒸騰，戶外體力勞動好容易中暑。針對中暑徵狀，直覺上係飲凍水、打赤膊、沖凍水涼，不過勞工界前議員葉偉明就話其實係謬誤嚟㗎！咁正確做法應該係點呢？

倡簡化防中暑指引 暑熱天時要多補充水分，儘管人盡皆知，但葉偉明喺工會嘅社交平台指出，話飲凍水只會令體內熱氣唔容易散發出嚟，其實飲常溫水先啱，沖涼則應用略低於體溫嘅溫水。同理，中暑後不應進入開大冷氣嘅房間，建議喺陰涼地方等幾分鐘，待體內熱氣排出，先可以置身喺冷氣嘅環境。至於身處戶外，宜穿着長袖寬鬆嘅衫，既可防曬亦有助散熱，葉偉明又建議每隔幾個鐘用涼水沖下手腕，降低血液溫度。

當局喺5月推行《預防工作時中暑指引》，按天文台嘅暑熱指數，發出《工作暑熱警告》。葉認為暑熱指數監測點太少，只有兩個地方；又嫌三級暑熱警告加上唔同勞動強度安排休息時間，程序太過繁複。佢建議增加偵測點及簡化指引，最好用世界通行嘅方式，即用溫度作為員工休息或停工嘅標準線。