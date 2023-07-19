政情：辱罵職員屢發生 方龍飛籲禮貌對人

服務街坊反被指罵，有時都會覺得好委屈。離島區議員方龍飛尋日喺社交平台貼文同上載閉路電視錄影，指上周四（13日）議辦同事打算協助一位女士填寫表格，然而對方拒絕提供相關資料之餘，行為態度都相當惡劣，包括猛力拍枱同粗言穢語。佢最終迫不得已下「逐客令」，以保障同事嘅安全同尊嚴。

態度惡劣 已下逐客令 話說該女士要求協助填寫《在職家庭津貼表格》。之不過，該名女士甫進入議辦，在場嘅人都感到一股好唔耐煩嘅氣場，就連正在向職員查詢嘅一位婆婆，亦立即讓畀該名女士先行處理。當職員要求該名女士提供過去6個月嘅收入同工作時數，同埋表格所列嘅同住人有否工作時，佢就話「唔使你理」、「唔關你事」，又話即使無提供相關資料，議辦職員無論如何都要幫忙到底。

被指罵嘅職員不堪惡言相向，先行避席，改由方龍飛接手處理，然而對方情緒激動，猛力拍枱並夾雜粗言穢語辱罵，其行為之猖狂，在旁等候嘅婆婆都睇唔過眼。後來方龍飛警告話會報案，對方先至悻然離開。最後方龍飛都有向執法機關備案，亦有執法人員到場了解情況。

方話類似事件已非首次，之前曾有街坊請求協助填寫公共援助申請表時刻意迴避提供某啲資料，對職員再三詢問報以惡言；有啲人被相關部門發現呈交資料有問題，就將責任推到辦事處職員疏忽漏報，以逃避責任。佢希望喺任何情況下，大家都保持禮貌同尊重，以維持良好嘅關係。

方龍飛