政情：幼師流失率廿年新高 待遇欠佳 朱國強促檢討

據教育局嘅資料顯示，全港教師流失率全線上升，當中幼稚園教師達17.6%，創20年以來嘅高峰。朱國強話幼師工時長、壓力大，身心健康已響起警號，由於唔同學校嘅指引各異，幼師所享嘅有薪病假數目、累積安排差異甚大，甚至有幼師因此被扣薪。喺人手不足、工作繁重下，幼師唔敢請假、帶病上課嘅情況好普遍。

至於幼師培訓代課津貼制度亦仍未完善，佢話幼師參與非教育局認可嘅培訓課程，唔能夠申領代課教師津貼；另一方面，幼稚園經營困難，未必有能力聘請代課老師，嚴重影響在職幼師嘅專業發展。佢又話5年前教聯會曾進行有關調查並反映情況，但幼師待遇未獲改善，而佢亦不斷敦促教育局審視幼稚園教師病假安排同培訓代課津貼制度，希望同中小學「看齊」，同時藉幼稚園教育計劃改善幼師待遇，以穩定教師團隊，協助業界持續專業發展，以及紓緩幼稚園喺收生寒冬期嘅經濟壓力。