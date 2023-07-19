政情：大灣區航空 首飛胡志明市 隨心行更寫意

大灣區航空再有新航點啟航，進一步擴展飛行網絡，令航點數目增加至6個。大灣區航空尋日飛往越南胡志明市航線正式啟航，成為旗下第6個航點。大灣區航空表示，尋日首班機接載近100名乘客，該客機滿載可容納逾180人，載客率約六成，形容係合乎預期嘅人數。

新航線將提供一星期兩天往返香港與胡志明市（新山一國際機場）嘅航班，逢星期二、五晚上7點由香港出發，至晚上8時45分抵達當地；回程航班則逢星期二、五晚上9時45分於胡志明市起飛，翌日凌晨1點30分左右抵港。每人來回連稅及雜項$1,368起，包10或20公斤行李，但視乎不同日子，價格會有變動。新航線係採用全經濟艙規格嘅波音737-800客機。