政情：大灣區航空 首飛胡志明市 隨心行更寫意
來回全包價僅$1368起
大灣區航空再有新航點啟航，進一步擴展飛行網絡，令航點數目增加至6個。大灣區航空尋日飛往越南胡志明市航線正式啟航，成為旗下第6個航點。大灣區航空表示，尋日首班機接載近100名乘客，該客機滿載可容納逾180人，載客率約六成，形容係合乎預期嘅人數。
新航線將提供一星期兩天往返香港與胡志明市（新山一國際機場）嘅航班，逢星期二、五晚上7點由香港出發，至晚上8時45分抵達當地；回程航班則逢星期二、五晚上9時45分於胡志明市起飛，翌日凌晨1點30分左右抵港。每人來回連稅及雜項$1,368起，包10或20公斤行李，但視乎不同日子，價格會有變動。新航線係採用全經濟艙規格嘅波音737-800客機。
現時共有6條航線
張先生一行6人，係尋日首航胡志明市嘅乘客。張話今次係首次乘坐大灣區航空，希望嘗試一下乘搭較新嘅航空公司，若體驗良好，日後會一直選擇呢間航空公司。張透露，會喺當地逗留6日，行程則未有特別安排，打算與友人隨心而行。
現時，大灣區航空已提供香港往返曼谷、台北、首爾、東京、大阪及胡志明市航線。
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