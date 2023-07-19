上半年機場毒案破逾600宗 飆升8成

【本報訊】本港毒禍嚴重，海關總結今年上半年的機場販毒案，累計偵破逾600宗案件，檢獲總市值高達9.7億元的懷疑毒品，案件宗數按年上升八成，當中檢獲的大麻、氯胺酮（俗稱K仔）及可卡因數量更大增1至5倍。海關強調未來會加強風險評估及情報分析，配合大數據等科技協助，因應毒品趨勢揀驗較高風險貨物，從源頭打擊毒品流入本港。

檢獲大麻類最多 升近5倍 今年1月至6月，海關在機場偵破604宗毒品案，檢獲共重約2.3噸、估計市值約9.7億元的毒品，其中以大麻類毒品「居首」，佔572公斤，較去年同期的98公斤上升近5倍；其次是K仔佔504公斤，較去年同期錄得257公斤，數量上升近一倍；第3位的冰毒佔436公斤，錄得25%減幅；而可卡因佔241公斤位列第4，較去年增加約兩倍。

海關指上半年的機場貨運毒案共有578宗，而最近數個月，不法分子較多利用小型貨物及郵包，「散彈式」偷運少於5公斤的毒品，共計錄得516宗，較去年同期升近七成；至於牽涉航空旅客的販毒案件有26宗，當中以體內藏毒及行李篋夾層藏毒為主，數字激增達4倍。

調查人員經分析後，指不法分子主要採用兩種走私模式，一則「重錘出擊」，一次過把大量毒品收藏於正常貨物內，企圖借一般商業活動作掩飾。去年12月，海關便查獲一批由西班牙到港、報稱為攝錄器材的空運貨物，從60部錄影機內檢獲市值3,500萬元的K仔。

二則「渾水摸魚」，透過集運模式把小量毒品混入雜貨。例如在今年3月，一批來自荷蘭、重近一噸的貨件內，關員便從3件載有繩圈、健身球及咖啡豆的貨物中，檢獲約值300萬元的K仔。

至於藏毒方面，其中「轉移視線」為慣常伎倆，毒販不會利用貨物藏毒，相反以包裝紙盒偷運毒品，藉此分散執法人員注意力；另一種手法是「無影無蹤」，把毒品滲入紡織物掩人耳目，去年11月，有毒販便企圖運入兩個來自美國、滲有200萬元冰毒的枕頭來港。