性侵女兒10年 獸父囚64月

【本報訊】任職酒店經理的五旬父親，自其女兒5歲起至14歲期間，多次非禮她，包括多次撫摸她臀部及以下體摩擦私處等。女兒曾把遭父性侵一事告知母親，但對方竟稱是父親愛的表現。女兒16歲時，她去信老師稱遭父親性侵並由校方報案。父親被捕，昨在高院承認5項非禮罪，判監64個月。暫委法官游德康指被告行為違反誠信。

摸臀下體摩擦私處 母指愛的表現 現年54歲代號TYK的被告，案發時任職酒店經理。控罪指他於2013年6月至2019年8月期間，5度在住所非禮女兒Ｘ，Ｘ當時8至14歲，Ｘ稱父親自她5歲起已非禮她但忘了詳情。辯方求情指被告沒有案底，因積累的經濟及工作壓力等犯案，被告已對事件感到後悔，還押期間有自殺念頭。法官引述Ｘ的創傷報告指她因本案情緒受困並大受影響，須暫停學業及接受精神與心理治療，並影響到兩性關係。

案情指現年17歲的Ｘ於2021年9月去信老師，披露約於5歲起遭被告多次性侵，直至14歲才停止被侵犯，形容被告是孌童癖，老師遂於同月報案。Ｘ在錄影會面稱只記得5至11歲期間經常遭被告撫摸臀部，她曾向母親投訴，母親卻指是被告愛的表現。Ｘ稱記得8至11歲期間遭被告多次非禮，包括用手撫摸大腿內側、用手指隔着衣服撫摸其下體，及以下體摩擦其私處等。11至14歲時，Ｘ更3次被脫去衣服，遭被告撫摸及舔其胸部。被告於2021年9月被捕。案件編號：HCCC 33/2023