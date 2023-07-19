涉醉酒打架毀食肆門 男警准保候訊

【本報訊】男警員於今年1月休班時在深水埗福華街一食肆對出地方涉嫌醉酒鬧事，且涉損壞食肆的玻璃門。該警及另外4人被捕，該警事後亦被停職，並遭控以「醉酒及行為不檢」及「刑事毀壞」共兩罪，案件昨於九龍城裁判法院再訊，被告暫毋須答辯。裁判官按辯方申請，將案押後至9月12日再訊，被告續准以1,000元現金保釋。

涉案44歲被告簡偉迪，控罪書上報稱是警員。被告被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外，於醉酒時在公眾地方行為不檢。他另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一道玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

同案另有4人被捕 據悉，執法部門於案發當晚約11時20分接獲報案，指在福華街一食肆對出有人打架。經進一步調查，人員於2月6日至21日期間拘捕5名男子（42至44歲），涉嫌「醉酒及行為不檢」、「刑事毀壞」及「在公眾地方打架」。調查顯示，被告疑於案發當日醉酒後毀壞食肆玻璃門，其後懷疑與另外4名被捕男子及5名男子爭執並打架。案件編號：KCCC 1460/2023