女督察超市盜竊 判社服160小時
直言無咗份工礙爭撫養權 被指欠悔意
警隊女督察休班到荃灣的百貨公司超級市場「掃貨」期間，涉嫌「靜雞雞」把總值700多元的水果和凍肉放入自攜環保袋內，未有付款就離開，被保安員揭發事件。女督察事後被控一項盜竊罪，她不認罪受審，結果被裁定罪成，押後至昨日在西九龍裁判法院判刑。裁判官認為，針對警員犯案，法庭判刑必須具阻嚇性，拒罰款了事，判她接受160小時社會服務令。
30歲被告吳詠恩，報稱警員，被控於2022年11月4日在荃灣大河道灣景廣場的「AEON」內，偷竊兩盒藍莓、一盒牛排、一盒新西蘭羊排、一盒新西蘭羊架、兩盒急凍蝦及一包魚柳，貨品總值786.2元。
辯方昨進一步求情時指，被告接受法庭裁決，亦接受後果，已深感後悔，表明不會提上訴。另外，被告事後會「無咗份工」，也會影響爭取兒子撫養權事宜，這些都屬無形懲罰，冀法庭判刑時考慮。
知法犯法 影響公眾信心
裁判官聽罷陳詞後指，警員犯案影響公眾對警方的信心，故判刑須具阻嚇性。裁判官稱，被告身為高級警員干犯控罪，而且不認為被告有大悔意，坦言罰款並非合適判罰，最終決定判被告履行160小時社會服務令。
審訊時，超市便衣保安員供稱，親眼目睹被告將物品放入她的藍色環保袋，再把袋口打結，最後被告只就另外一個白色袋內的3支芥花籽油付錢。後來保安截停被告後，被告就說「一時唔記得畀錢」。被告自辯時則稱僅「無為意」，不是故意不結帳。惟裁判官不接納她的解釋，指出由被告選購物品，到走到付款區時相隔僅不足兩分鐘，被告無可能將未付款物品忘記得一乾二淨，即使她真的遺忘，相關物品有一定重量，而由她離開超市到遭截停的地點有一定距離，被告不可能不察覺，認為被告有盜竊意圖，裁定她罪成。案件編號：WKCC 72/2023
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