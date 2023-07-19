女督察超市盜竊 判社服160小時

警隊女督察休班到荃灣的百貨公司超級市場「掃貨」期間，涉嫌「靜雞雞」把總值700多元的水果和凍肉放入自攜環保袋內，未有付款就離開，被保安員揭發事件。女督察事後被控一項盜竊罪，她不認罪受審，結果被裁定罪成，押後至昨日在西九龍裁判法院判刑。裁判官認為，針對警員犯案，法庭判刑必須具阻嚇性，拒罰款了事，判她接受160小時社會服務令。

審訊時，超市便衣保安員供稱，親眼目睹被告將物品放入她的藍色環保袋，再把袋口打結，最後被告只就另外一個白色袋內的3支芥花籽油付錢。後來保安截停被告後，被告就說「一時唔記得畀錢」。被告自辯時則稱僅「無為意」，不是故意不結帳。惟裁判官不接納她的解釋，指出由被告選購物品，到走到付款區時相隔僅不足兩分鐘，被告無可能將未付款物品忘記得一乾二淨，即使她真的遺忘，相關物品有一定重量，而由她離開超市到遭截停的地點有一定距離，被告不可能不察覺，認為被告有盜竊意圖，裁定她罪成。案件編號：WKCC 72/2023