熱帶氣旋下周殺到 路徑未明

【本報訊】颱風「泰利」遠離本港後，根據香港天文台「地球天氣」圖最新顯示，下周二（25日）有另一熱帶氣旋將進入南海並將接近本港，至翌日進一步逼近本港。惟天文台解釋指，受「藤原效應」影響，令熱帶氣旋路徑變得不確定，未必可以很早公布風球「轉波」時間。

下周三晚最近 根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，目前菲律賓海的低氣壓與越南附近的低氣壓，一同形成熱帶氣旋，並於下周二進入南海，至下周三（26日）晚最接近本港。而美國全球預報系統（GFS）電腦結果則顯示，西北太平洋的低壓區向東北方向移動，下周四將影響台灣及內地東南城市。天文台署理高級科學主任郝孟騫昨指，目前有一個低壓區集結在菲律賓以東附近，數據預計會進入南海北部，並會發展成熱帶氣旋，並逐漸於下周初移近本港。

郝孟騫稱，明白市民希望及早知道風暴消息，惟他強調每個熱帶氣旋的預報難處都不一樣，颱風發展有種種影響因素，包括引導氣流不明顯、秋天的東北季候風及附近是否另有熱帶氣旋形成而產生「藤原效應」，都會令熱帶氣旋路徑變得不確定，轉波時間就未必可以很早公布。對於有市民認為今次8號風球懸掛期間風勢不大，郝指香港地勢複雜，天文台是按全港普遍吹烈風情況發出信號，是以科學原則和公眾安全為首要考慮。