田螺車撞壆翻側 混凝土灑滿地

【本報訊】天雨路滑，黃大仙及火炭相隔半小時發生兩宗車禍。昨日上午9時19分，一輛田螺車沿黃大仙馬仔坑道行駛，當駛入鳳舞街交界迴旋處時，懷疑失控撞壆翻側，車斗壓毀6米長鐵欄。救援人員接報趕至時，姓黃（31歲）司機已自行爬出車外，他僅受輕傷，接受救護員初步敷治後，拒絕送院治理。涉事田螺車擋風玻璃爆裂，並且瀉出大量混凝土，人員圍封現場清理路面，意外原因有待調查。

另外，昨日上午近8時，將軍澳一名姓李（61歲）男子，被胞兄發現於馬游塘路一輛空載專線小巴上暈倒，救護員趕至把事主送院搶救，惜他最後被證實不治。據悉，事主是小巴司機，獨居馬游塘村，平日會把小巴停泊上址一帶，每日清晨6時取車開工。事發時，居於附近的胞兄見事主遲遲沒有出車，但小巴引擎開動，趨前查看始揭發事件。消息指，事主沒有長期病，但近日曾稱「心口痛」，其死因有待驗屍確定。