田螺車撞壆翻側 混凝土灑滿地
【本報訊】天雨路滑，黃大仙及火炭相隔半小時發生兩宗車禍。昨日上午9時19分，一輛田螺車沿黃大仙馬仔坑道行駛，當駛入鳳舞街交界迴旋處時，懷疑失控撞壆翻側，車斗壓毀6米長鐵欄。救援人員接報趕至時，姓黃（31歲）司機已自行爬出車外，他僅受輕傷，接受救護員初步敷治後，拒絕送院治理。涉事田螺車擋風玻璃爆裂，並且瀉出大量混凝土，人員圍封現場清理路面，意外原因有待調查。
小巴司機暈倒不治
至上午9時42分，一輛私家車循火炭火炭路往駿洋邨方向行駛，至火炭熟食市場對開懷疑跣胎失控，私家車剷上路中石壆。姓溫（61歲）司機起初報稱肩頸受傷，經檢查後拒絕送院，其座駕則由拖車拖走善後。
另外，昨日上午近8時，將軍澳一名姓李（61歲）男子，被胞兄發現於馬游塘路一輛空載專線小巴上暈倒，救護員趕至把事主送院搶救，惜他最後被證實不治。據悉，事主是小巴司機，獨居馬游塘村，平日會把小巴停泊上址一帶，每日清晨6時取車開工。事發時，居於附近的胞兄見事主遲遲沒有出車，但小巴引擎開動，趨前查看始揭發事件。消息指，事主沒有長期病，但近日曾稱「心口痛」，其死因有待驗屍確定。
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