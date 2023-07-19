瑪麗爆玻璃 颱風吹甩 電梯風嘴 假天花

【本報訊】颱風泰利遠離本港，惟吹襲期間仍對本港造成一定程度破壞。其中多次發生醫療儀器及大樓硬件塌下的公立醫院，其如豆腐渣的大樓亦抵禦不了強風，瑪麗醫院就兩度有設施疑被吹毀，令醫院服務受影響，醫院一棵10米高大樹亦在風暴中傾側，需要消防員到場移除。

醫院管理局表示，在八號熱帶氣旋警告信號生效期間，瑪麗醫院發生兩宗院內設施損毀事件，其中前日早上約9時半，該院一部電梯內一個長約60厘米的天花風嘴鬆脫，猶幸事發時電梯沒有載客。意外疑因強風影響電梯槽氣壓所致，事後已即時停用涉事電梯，並檢查院內另一部同款電梯。涉事電梯已完成維修，並恢復運作。

同日下午約2時，瑪麗醫院正院地下走廊亦因強風影響，導致有8塊假天花鬆脫及一道防煙門的玻璃破裂。該院表示非常重視事件，隨即圍封有關範圍及安排工程人員檢查，並即時移除假天花及盡快更換防煙門，又會進一步檢查和確保設施安全，事件已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告。

再冧10米高大樹 此外，瑪麗醫院行人路旁一株約10米高的大樹昨晨9時突然傾側倒下，幸未有阻擋行車路及無人受傷。消防員接報到場，用工具鋸斷樹幹，然後移至一旁，有待工人清理。