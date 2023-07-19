澳門消息：疑食物投毒同歸於盡 母獲救14歲女送命

【本報綜合報道】澳門菜園涌邊街濠江花園昨日凌晨被揭發一宗倫常慘案，一名母親懷疑將安眠藥或懷疑毒品混在食物中，與年僅14歲女兒一同進食。結果母親獲救，但女兒不治。當地執法人員表示，現場發現多封遺書，以及一些懷疑毒物的殘餘物質，女兒死亡時間超過24小時，事件涉及自殺及兇殺。

二人均為澳門居民 案中母女居於上址某單位，與母親相識的友人日前先後上門探訪，但未能接觸到母女，遂報案求助，消防到場破門始揭發倫常事件。執法人員於昨日凌晨零時34分接獲消防局通知，指在上述地址的一間房床上發現一具10多歲的女性屍體，而另一房間地上有一女子躺在地上，身體狀況顯得非常虛弱。調查指，母女同是澳門居民，涉案單位女住客，即該名母親年約50餘歲。

經法醫到場對死者屍體檢驗，在屍體表面未見明顯刑事傷痕或骨折，死亡時間超過24小時。人員在涉案單位內勘查，並未發現任何打鬥的痕迹，初步相信涉案單位的女住客，將安眠藥或懷疑毒品混在食物中，與女兒一同進食，以致後者死亡。人員正加緊深入調查死者的死因，以及涉嫌人士的犯案動機。