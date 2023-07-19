私了律師 3被告改囚37至61月

【本報訊】男律師陳子遷於2020年5月在銅鑼灣街頭，疑因譴責示威者破壞店舖，而被大批人士「私了」暴打，有人更威脅若陳報案，就會打死他。陳終被打至大量出血，身體多處受傷須縫針。4名涉案男子事後被起訴，早前分別承認參與非法集結、蓄意傷人及暴動罪，其中3人被判囚19至34個月，一名青年被判入教導所。律政司就被判囚的3人向上訴庭提出刑期覆核，指判刑過輕。上訴庭昨開庭後，裁定律政司上訴得直，把3人的刑期加至監禁37至61個月，上訴庭稍後頒布判詞解釋。

事主一度被追打20米 遭覆核刑期的3名答辯人依次是唐健帮（33歲、貨車司機）、譽韋崙（27歲）及鄭學洺（25歲）。唐承認於2020年5月24日，在禮頓道及加路連山道一帶參與暴動，及意圖使男事主陳子遷身體受嚴重傷害。唐原判囚34個月，被改判監禁61個月。其餘兩人則承認於同日同地參與非法集結及蓄意傷人，譽原判25個月，被改判監禁42個月；鄭原被判19個月，被改判監禁37個月。

律政司一方昨陳詞指，3名答辯人當時聯同10多人追打事主約20米，手法兇殘並襲擊事主的頸背，有人更使用大型金屬路牌襲擊。「落單」的事主當時勢孤力弱，無人支援，最終被打至血流披面。律政司指3人夥同他人施襲，且涉及堵路及以雨傘遮擋自己樣貌免被認出，該些均屬加刑因素，但原審法官在判刑時只輕輕帶過，故認為3人的監禁刑期均應上調。案件編號：CAAR 13/2022