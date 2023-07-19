何桂藍稱「攬炒」是精神非目的

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、還押中的前女記者何桂藍首日出庭自辯，她形容「攬炒」其實是一種精神，即堅持做自己認為應該做的事，又坦言五大訴求定義言人人殊，背後真正意思是，示威者認為社運不應就此結束。

「五大訴求」定義言人人殊

何桂藍供稱「五大訴求」中的訴求，除了爭取雙普選一直存在之外，其他都有一定程度改變，例如「林鄭下台」這訴求就「彈出彈入」；「重組警隊」則屬後來新增。何認為，在社會運動過程中，改變政制的不公義成為核心訴求，反修例這環節反而變得無關痛癢，而示威者談五大訴求，其真正意思是覺得社運不應該就此結束。何續指，「攬炒」其實不是目的，而是一種精神，即明知要承受巨大代價，也要堅持做自己認為應該做的事。她認為《基本法》框架下，除非取得地區直選及功能組別過半議席，否則制度上影響不到任何決策，最多只可投否決票。法官質疑，議員可以阻礙政府運作，俗語說「成事不足 敗事有餘」。何稱，議員應要制衡政府，但很多時當政府要「敗事」，立法會亦「阻佢唔到」。另外，何認為，連許智峯和郭榮鏗都被視為港獨派，可見北京眼中大家都是港獨派，「不用分得那麼細」。案件編號：HCCC 69/2022