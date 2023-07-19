高院法官陳嘉信涉司法抄襲 禁制反修例歌曲案換法官再審

陳嘉信

【本報訊】高院原訟庭法官陳嘉信早前捲入司法抄襲風波，他被指在商標訴訟判詞中，98%抄襲原告方陳詞，最終上訴庭撤銷其裁決。陳嘉信原本有份審理律政司申禁《願榮光歸香港》案。惟司法機構網頁顯示，該案已改由法官陳健強審理，並會於7月21日進行聆訊，預計需時3小時。

法官陳健強7‧21聆訊 就着《願榮光》禁制令，原告是律政司司長。原告要求法庭頒發禁制令，禁制被告在意圖煽動他人干犯分裂國家罪，以及在能構成上述煽動的情況下；或在具煽動意圖下，以任何方式廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲，不論是其曲調或歌詞或曲詞，尤其是主張把香港從中華人民共和國分離出去。

原告亦禁制被告以任何形式發布該歌曲，意圖侮辱國歌，致令其相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是獨立國家並擁其國歌。原告亦要求禁止被告協助、促使、教唆或故意授權他人參與相關行為。

陳嘉信所被指抄襲的事宜，涉及黃道益活絡油控告星洲藥業的產品侵犯商標。陳嘉信法官當時審理此案後，於2021年4月頒下判詞，裁定原告黃道益勝訴。星洲藥業提上訴，認為判詞有98%的內容與原告陳詞一致。上訴庭認同上訴方觀點，決定撤銷陳官的裁決，將本案交予另一法官重審。

司法機構發言人指，不評論個別案件的法官安排。按現行機制，個別案件的排期、處理、委派哪一位或哪些法官負責處理，均由相關級別的法院領導或負責排期的法官，考慮一系列的因素，包括法院運作的需要、案件的性質、法官的背景、專長、經驗及工作安排、法官和與訟各方及其代表律師可出席聆訊的日期等，作出適切的安排和決定。案件編號：HCA 855/2023