書展料吸80萬人次駐足 冀消費券帶動閱讀

「復常」後首個書展將在今日開幕，至下周二結束，預計聯同「香港運動消閒博覽」和「零食世界」展區共吸引36個國家和地區，約780間展商參加。主辦方表示，預期通關後人流會增加，相信可超過80萬人次入場，增長約一成，又認為市民在領取新一期消費券後，對書展有正面影響。而本報記者到場巡視，發現現場的本地政治類書籍大減，但部分在公共圖書館中「被下架」人士的書籍則仍然有售。

第33屆香港書展今起一連7日在灣仔會展舉行，今年以「兒童及青少年文學」為主題，主辦方表示希望藉主題讓市民認識不少的香港兒童及青少年文學作家及作品，鼓勵更多人閱讀。屆時亦設有超過600項文化活動，包括作家講座、工作坊、文化表演等，並邀請了多位著名作家包括余華、馬伯庸、阿濃等出席活動。

受疫情影響，書展去年入場人數僅有約80萬，香港貿易發展局副總裁張淑芬相信，在通關的情況下，入場人數會較去年多，會超越80萬人次，而適逢港府在數日前，發放新一期消費券，預計會對書展有正面影響。

書商負責人梁先生指暫時未評估人流，但預計人流會較多。另一位書商負責人區小姐指，今年是疫情後首個書展，「人流一定會比上年多」，而且有部分書為內地作者，預計吸引不少的內地讀者。對於可能即將有颱風再臨，區小姐則不擔心天氣問題，因預期颱風會在書展最後一日才來臨。

參展商提供折扣優惠 她又稱，不會特別將政治書籍分類展出，部分與六四事件有關的書籍早前已經售罄，因此今次沒有展出。而且作為恢復通關後首個書展，主辦方未有因而增加租金。

據記者現場所見，本屆書展參展商不少都有提供折扣，和多買多送的優惠等。現場主要以小說、傳記、歷史、休閒書籍為主，未有太多與本地政治相關的書籍。不過部分攤位仍有展出早前被香港公共圖書館下架的作家，例如區家麟《香港新聞審查日常：二十道陰影下的自由》以及知名作家陳冠中《北京零公里》，該小說內有記述六四事件。