第二屆專業創未來計劃 取錄逾500首求職畢業生

【本報訊】由香港賽馬會慈善信託基金策動及捐助的「賽馬會專業創未來計劃」於上周一（10日）完成第二屆共3期的開幕典禮，今屆有逾500名成功獲取錄的首次求職畢業生。該計劃是一個為期一年的專業見習計劃，由2020年12月開展至今，兩屆已成功為近1,000位首次求職畢業生成功配對至「文創」、「創科」、「商社」及「社健」4大專業領域的見習職位，實踐職業目標。

第二屆計劃進一步擴大規模，除了招募大學學位或副學位畢業生外，還增加招募名額及擴展至香港中學文憑（DSE）或同等學歷的畢業生，讓更多首次求職者受惠。在後疫情職場人才充滿競爭的情況下，第二屆仍成功吸引超過500人加入一年的見習計劃。

開拓16個創新有潛力職位 此外，科技發展日新月異，推動各行各業持續創新的同時，亦為人才需求以及相關技能的轉變帶來新挑戰及機遇。有見及此，該計劃和來自4個發展迅速專業領域的行業統籌，以及超過250個僱主，共同開拓了16個創新及有發展潛力的專業見習職位，為不同學術背景的首次求職畢業生提供發展機會。