學業非成敗指標 積極面對人生

【本報訊】香港中學文憑考試今日放榜，無疑有人歡喜有人愁。昨日有商場舉辦打拳和射箭等活動，讓考生一同參與，為應屆考生「打氣」。另外，亦有社工指出，考生放榜前主要壓力為成績，在放榜後則為前景憂慮，冀可與身邊人傾訴和保持樂觀。當中更有3位身處逆境的考生分享自己如何面對壓力，勉勵考生積極面對人生。

位於觀塘一間商場昨天為考生「打氣」，考生可參與打拳和射箭，象徵擊倒障礙，晚上更舉行音樂會，讓考生放鬆心情。香港聖公會福利協會社工林浩麟指，不少考生在放榜前擔憂成績未如理想，而放榜後則憂慮前途。林建議，考生可多進行瑜伽和減壓操，更可與老師和身邊人傾訴，以及做自己感興趣之事，紓緩緊張。他提醒，未來還有不少機會與困難需要面對，冀保持積極態度處世。

應屆考生周雅亭自小因出現視力衰退，更影響學業。後來她調整心態，以平常心面對。另一位由泰國移民至香港的陳嘉燕因不懂中文，擔心與人交流，更影響自信，但發現自己有藝術天分，更於比賽中獲獎，期望可入讀藝術學系。而自小因患有腦麻痹的梁家僖，她的身體會不自主擺動，期間因要應診而影響學業，而令她無法書寫，需以電腦完成功課，但仍無阻她學習的決心，期望可修讀電腦學科。