DSE今放榜 僅4狀元幾「清倉」

較去年少7人 考評局稱同學欠運 中學文憑試今日放榜，今年共有42,391名學校考生及6,371名自修生出席文憑試，當中約1.7萬名日校考生考獲本地學士學位課程基本入學要求。今年僅誕4名狀元，較去年少7人，其中3人為「超級狀元」，即在數學科必修及延伸部分亦取得5**成績，另有17名榜眼及35名探花。香港考試及評核局解釋，雖狀元人數較往年減少，但取得高分的考生卻多於去年。

平均1.3人爭一資助學士學位 考生表現方面，在426間日校中，九成考生報考4個核心科目及兩至3個選修科目，今年共有28,692名日校考生於中國語文及英國語文等5科中，考獲第2級或以上成績，比率為71.9%，較去年升0.6個百分點。另有17,450名日校考生考獲「33222」的本地學士學位課程基本入學要求；若以1.3萬個聯招資助學額計算，意味今年每約1.3人爭一個學士學位。

考評局秘書長魏向東表示，今年有4名狀元，兩男兩女，包括3名超級狀元，雖然狀元較往年經覆核後的11個減少，但取得高分的考生卻多於去年。他舉例，今年考獲6科40至42分的考生人數共有107人，按年增5人，故相信是個別同學或因欠運氣，才未能成為狀元。

中文科進步 逾88%取2級或以上 以單一科目計算，中國語文科今年分別有88.3%及60.4%考生取得第2級或以上及第3級或以上成績，較去年上升0.5及0.7個百分點；10.9%人考獲第5級或以上成績，亦較去年上升1.3個百分點。英國語文科的整體成績則與去年相若，78.9%考生取得第2級或以上成績；53.4%及10.3%考生取得第3級或以上及第5級或以上成績。

而最後一屆通識教育科文憑考試，今年有90.4%考生取得第2級或以上成績，較去年升0.6個百分點；9.6%則取得第5級或以上成績，與去年相若。

一考生作弊 取消所有科目成績 考試違規方面，今年有一名考生因作弊遭到取消資格，該名考生涉嫌在考試期間，藏有預先準備的手寫筆記，經局方調查及審議後確認為蓄意作弊，取消所有科目成績。另有29宗「攜帶未經許可物品到試場」個案，包括涉及發出聲響的手錶，或攜帶上一節考卷等。由於屬輕微違規，僅扣分處理。

此外，93名考生因違反手提電話規則而遭扣分或降級。考評局指不少考生誤以為已關手機，幸好在考試前手機已放在座椅下，故以輕微扣分處理；但有兩名考生被發現身上藏有啟動模式的手機，故有關考生的相關科目成績被降級。