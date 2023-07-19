4過渡屋項目 首創智慧社區

【本報訊】即將推出4個過渡性房屋項目的新世界發展宣布，破天荒聯乘4大跨界企業及機構，善用科技攜手打造全港首個過渡性房屋「智慧社區」。新世界發展執行董事薛南海表示，為紓緩基層住屋壓力，一直參與過渡性房屋計劃，轄下用地的4個項目將提供近3,000個單位，料逾萬人受惠。

供近3000伙 推創科教育支援 是次跨界企業及機構合作，目的除了打造「智慧社區」，以創新科技、教育、醫療及緊急支援等4大範疇，與企業及非牟利團體合作提供服務，期望能解決基層住屋需要外，亦協助他們向上流動。除了基本家庭電器以外，更會為入住的家庭作單位設計及配置基本傢俬、家居用品；亦會因應申請者的特殊情況，如涉及家庭暴力、家庭遭逢巨變、急需住屋的雙老或獨居長者等，按實際需要分配，務求成為首個「拎篋入住」的過渡性房屋項目。

另為配合打造「智慧社區」，項目獲得大型電腦供應商及寬頻公司聯手設立「Innovation Hub」創新教室，目標為兒童、在職青年及長者住戶等提供科技支援服務。

新世界轄下4幅用地的過渡性房屋項目，分別位於粉錦公路、新田、流浮山及天水圍，由香港路德會、基督教香港信義會、東華三院及要有光營運。當中粉錦公路「雙魚薈」及新田項目將於今年第3至第4季陸續落成入伙，有意申請的居民可向各營運機構查詢詳情。