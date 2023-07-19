反對領展轉售公共資產 團體促政府回購

【本報訊】領展多年均受批評「賺到盡」及「趕絕小商戶」，有民間監察團體昨到政府總部外請願，不滿政府及立法會無主動跟進及監察「領展霸權」，要求政府研究回購領展旗下商場物業及其他補救方案，保障市民利益。

斥犧牲公屋居民商戶需要 政府早於2014年放寬房地產投資信託基金有權出售旗下資產後，領展即轉售多個公屋街市商場及停車場物業。「領匯監察」批評領展只顧為股東謀取暴利，卻犧牲公屋居民及商戶的需要。他們曾於2019年與議員會面，要求政府跟進領展出售屋邨商場後的社區設施事宜；而當年曾有10名議員實地巡查9個商場，並與居民、商戶及社福機構等溝通，及後更舉辦公聽會了解民情。

惟會議後，即使立法會申訴部有向部分地區團體及人士，以書面形式交代跟進結果及進展，但投訴的項目沒有明顯改善，甚至未有再跟進。

「領匯監察」又指現屆政府主張「以結果為目標」，因此要求立即研究策略性回購領展可行性方案。他們亦反對領展轉售公共資產，並要求立法會跟進領展轉售旗下公屋商場物業後的運作情況及社區設施的問題，領展應立即停止轉售商場予私人企業圖利；並敦促政府監管及巡查相關服務和社區設施，透過實際行動解決「領展霸權」。