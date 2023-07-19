招標價遜預期 市建局蝕35億 10年來首見紅

儲備不敷收購開支 借貸力放寬至250億 樓市低迷，市區重建局去年度3地皮招標價不似預期，蝕5億元，計及撥備30億元，總共虧損35億元，但仍有500億元資產總值。市建局主席周松崗對財政狀況表示有壓力，但不會停步；已獲政府批准，提升市建局借貸能力，由60億提升到250億元，以繼續推展重建項目。而位於土瓜灣春田街的首置項目「煥然懿居第三座」，預計今年9月接受合資格人士申請。

市建局對上一次蝕錢是2013/14年度，但周松崗強調「真正蝕入肉嘅只有5億」，以市建局目前的財政狀況需「睇餸食飯，我哋有幾多現金，就做幾多收購工作」，會着眼完成手頭上的規劃項目。市建局行政總監韋志成則稱，未來5年會推出10個項目招標，因以往是高價收購，所以預計蝕20億元。

周松崗又表示，未來兩年是收購高峰期，最新估算需要960億元資金，而現金儲備僅約236億元，不足以應付收購開支，除考慮借貸外，亦會調整項目儲備的推出時間，爭取招標所得的收入。韋亦稱，社會應開始討論以「7年樓齡」為標準的收購價是否合理，市建局提出討論，最後要由政府決策。

觀塘市中心或明年底再招標 對於觀塘市中心第4及第5區年初流標，韋志成表示會在2024年底或2025年初再次招標，相信增加住宅發展元素、保留浮動規劃參數後，有助吸引發展商投標。而油旺研究方面，韋指油旺有3,000幢舊樓逾50年樓齡，全部收購會高達一萬億元，市建局資產僅得500億元，無法完成所有收購，所以希望新規劃工具「轉移地積比」有助吸引發展商入場。

樓宇復修方面，韋稱早前已宣布將會在市建局旗下項目率先在制訂大廈公契階段加入條款，要求業主為樓宇制訂定期檢驗及維修保養計劃；未來會進一步推展到與發展商合作的項目，甚至推出市場指引供全港樓宇使用。

若收購「十三街」估需蝕60億 至於土瓜灣「十三街」舊樓群，由於項目龐大，韋表示市建局暫未有足夠現金流作重建，最新估算若收購，市建局需蝕60億元。周則指市建局有資助「十三街」逾半數樓宇進行「樓宇更新大行動」，「已經用咗大量資源幫佢哋，唔係無嘢做」。