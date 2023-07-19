醫健：健康在您手﹕被動治療固然要緊 主動治療亦不可少

都市人生活忙碌，不少人都有不同程度的都市痛症，要尋找不同方式減輕痛楚，而最常聽到的便有針灸、按摩、拔罐、刮痧、正骨等等。這些治療均屬於「被動式治療」，原理主要為放鬆一些緊繃的組織或結構（如肌肉或關節），從而減輕痛楚。當身體緊繃的張力減低了，負責偵測緊繃信號的受體不再發送疼痛信號給大腦，疼痛自然便消除了。

強化肌肉糾正姿勢 可是許多人都會發覺，疼痛減輕後可能在幾小時或一星期後又會重來。原因何在？「被動式治療」雖然可減輕痛症，亦不能忽略「主動式治療」，例如強化肌肉、控制運動、姿勢糾正等。

肌肉出現緊繃通常是由於身體協助我們適應重複性的動作，如都市人頸部兩側肌肉常出現緊繃的情況，正是由於頭部經常向前，兩側的提肩胛必須用力扯着頭部對抗地心吸力。當我們只着重放鬆這些緊繃的肌肉，疼痛可能於短時間內會消失，卻忽略了最根本的病因，如姿勢不正、胸前肌肉緊繃、後背肌肉乏力等。即使進行「被動式治療」或許都只是治標不治本，效果並不長久。

事實上，要治本便要先溯源，找出痛症的根源，不只是找出哪一個結構比較緊繃，而是要再深入了解緊繃的原因。當一些肌肉無力時，另一些肌肉便會出力補償，而這些補償的肌肉就正正是緊繃疼痛的地方。更甚者，肌肉無力與姿勢變差會相互影響，長期忽視可能會導致症狀惡化。

尋找協助雙軌並行 所以，若受到痛症問題困擾，可尋求有相關經驗的專業醫護人員協助，例如物理治療師，找出疼痛的根源，作出適當的治療，先放鬆緊繃的肌肉後再進行針對性的「主動式治療」，如強化肌肉組織、控制運動或姿勢教育，才能治標又治本，真正遠離痛症。

深水埗地區康健中心

一級物理治療師陳嘉顥