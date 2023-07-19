8款電壓力煲 未能煮熟紅豆

【本報訊】消費者委員會昨測試市面上10款電壓力煲樣本，並以炆牛肋條及紅豆沙等4道耗時菜式，去評定其烹煮表現。測試結果發現烹煮表現參差，有八成樣本烹煮紅豆沙時，未能完全煮熟紅豆；另有三成樣本於烹煮雜菜炆牛肋條時表現較遜。各樣本的整體表現總評獲3.5分至4分，而售價不足900元的平價電壓力煲，表現媲美3,000元的貴價樣本，較傳統烹煮方式分別省時及省電0.67倍及3.6倍。

是次測試的電壓力煲樣本售價由799元至3,088元不等，額定容量由5升至6升，額定功率由約900瓦特至1,300瓦特。消委會根據代理商提供的指示，揀選合適的烹煮程式、時間及壓力等烹煮4道測試菜式，以量度各電壓力煲樣本的總烹煮時間、耗電量及烹煮後的食物溫度等，以及評審食物的質素。

售價較便宜樣本 口感更豐富 4道測試菜式包括雜菜炆牛肋條、瑤柱肉碎粥、螺頭雞湯及紅豆沙，各樣本整體烹調出來的食物溫度分布頗均勻，惟烹煮4道測試菜式的表現各有不同。當中以煲紅豆沙最參差，有8款樣本未能完全煮熟所有紅豆，亦未能「起沙」有「水溜溜」情況，反而售價較便宜的尚朋堂SPT及「北極FRIGIDAIRE」烹煮的紅豆沙，口感較豐富，獲5點的高評分。