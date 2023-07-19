長者手機月費計劃 價格相差超過3倍

【本報訊】市面手機月費計劃五花八門，部分更聲稱專為長者而設。惟消委會比較發現，市面10個長者月費計劃的收費相差超過3倍。普遍而言，為長者而設的4.5G（4G）月費計劃，收費較普通月費計劃便宜，或會提供額外服務；惟長者5G月費計劃，則未必較實惠。

與數據量傳送速度有關 消委會今年4至5月期間以顧客身份，向9間電訊商查詢手機月費計劃的詳情。當中，4間電訊商提供共10個專為長者而設的月費計劃，其合約期介乎12至24個月，當中9個豁免每月18元的行政費，餘下一個則需以信用卡自動轉帳才可獲豁免。計及行政費及回贈後，實際月費介乎38至158元。

消委會指，月費差異主要與數據量和傳送速度有關，使用4G或4.5G流動網絡的計劃，月費均低於68元。其中，兩個月費38元計劃，數據傳送速度上限分別為較低速的21Mbps及42Mbps，一般只適合平日少用手機程式的長者：5G全速長者計劃，實際月費98至158元，數據量由10GB至50GB不等，較合適對家居無安裝寬頻而需要用手機觀看網上影片的長者。

此外，若比對市面另外11個普通月費計劃，長者計劃亦未必較抵。例如市面最便宜的5G普通計劃，實際月費是98元，與同類長者計劃看齊，但數據量足足多一倍。

消委會建議長者，揀選手機服務時宜貨比三家，包括將基本月費與行政費及月費回贈等一併計算，從而比較實際收費；長者亦應了解個人需要，包括數據用量、漫遊數據等，揀選最適合方案。