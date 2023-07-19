食肆銷售手法投訴升五成 片皮鴨放題竟無片皮鴨食

【本報訊】食肆優惠慎防有詐！消委會今年首半年接獲123宗與食肆銷售手法相關的投訴，較去年同期升57%。常見爭拗包括「任飲任食」、「買一送一」優惠疑有誤導，以及「埋單『加一』四捨五入計」等。消委會指，食肆有責任提高收費透明度，而「四捨五入」結算亦絕非俗成規定。

涉事酒家：片皮鴨非主打食品 投訴人姚先生一行3人，在A酒家享用「晚市大閘蟹及片皮鴨兩小時任食放題」，優惠價為每位528元。他當晚7時半入座點餐，但店員無主動通知片皮鴨已送罄，直至一個小時後他發現「漏單」，於是向店員查詢才被告知由於他入座時間太晚，片皮鴨早已送罄。及後，他作為會員結帳時，要求享用餐牌列明的95折會員優惠，但店員僅指餐牌寫錯，拒絕提供折扣。

姚先生認為，他當晚入座時間不算遲，難以接受主打菜餚早早售罄，加上食肆拒提供優惠等，故向消委會作出投訴。酒家回覆指，片皮鴨因銷情熱烈導致供不應求，並指不認同該菜餚是主打食品，而點餐紙亦標明「部分食物售完即止」。至於會員優惠，酒家相信是分店無及時更新餐牌所致，故否認多收款項，亦拒絕安排退款。由於個案未達成解決共識，消委會建議投訴人循其他法律途徑追討。

陳小姐與朋友在B餐廳食午市燒肉放題，揀選一款售344元「買一送一」優惠套餐。豈料埋單連加一實收826元。經查詢下，店員指海報上印有的收費是優惠後的人均價。惟她仔細查詢後，無發現任何條款或內容指價格為人均價，遂向消委會投訴宣傳內容有誤導之嫌。餐廳最終同意宣傳內容未盡清晰，接獲反映後已立即作出修改，加上「每位」字眼。

另一投訴人李小姐到C餐廳用膳，埋單加一理應是204.6元，惟店方收取205元，故她不滿餐廳以四捨五入方式作結算。消委會介入投訴後，餐廳回覆指，同意在店內當眼處列明帳單以四捨五入方式結算；顧客以電子方式付款，則會以「原價」結算。餐廳亦樂意向李小姐退還0.4元差額。