30%產品無標到期日 開封後易孳菌

【本報訊】不少市民慣用濕紙巾清潔身體，尤其是逾3年新冠疫情後更着重個人衞生。不過亂用濕紙巾，後果可大可小。消委會指出，消費者較易忽視濕紙巾是否到期，而是次測試發現30%產品包裝上並無標示到期日。消委會提醒，濕紙巾雖一般採用密封包裝，但並非真空處理，長時間擺放仍有機會孳生細菌，開封後應避免存放太久。

香港中文大學那打素護理學院專業顧問楊詠恩分享貼士，濕紙巾主要成分是水，當水接觸到空氣中的黴菌，便容易發霉，故一般會添加防腐劑，以及甘油、香料等化學成分。

不建議用於處理傷口 就不少市民對應否以濕紙巾清理傷口抱有疑問，她指護理傷口重要原則之一是保持清潔，故清傷洗口須運用無菌技術，故不建議以一般濕紙巾處理傷口，其所含化學物質隨時刺激傷口，甚至導致傷口感染。

楊詠恩又稱，嬰幼兒及長者在無法用水清洗的情況下，若要使用濕紙巾清潔皮膚，建議照顧者可用完濕紙巾後，以沾有清水的棉花抹淨皮膚，減少化學物質殘留在皮膚上。

環保方面，消委會指，現時濕紙巾的物料大多屬於不織布，無論是採用相對環保的天然或再生物料製造，亦不一定可以在短時間內完全分解。獨立包裝設計的濕紙巾雖然可減少細菌污染的機會，但會產生更多包裝廢物，建議消費者應考慮使用習慣，而選擇合適包裝；考慮減少濕紙巾用量，減輕堆填區負擔。