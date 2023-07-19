DAISO嬰兒濕紙巾 超標500倍勁多菌

酸鹼值過低或含化學物 另3牌子可致敏 個人護理濕紙巾未必衞生，皮膚更隨時愈用愈痕！消費者委員會測試發現，市面常見濕紙巾品質參差，其中一款產品細菌含量超標近500倍；另外兩款產品含有可致敏化學物、一款產品所含溶液的酸鹼值低於標準，皮膚接觸後有機會引致敏感、發炎。海關指其中一款759阿信屋有問題產品已下架。

消委會是次參考內地《濕巾標準》，測試市面20款個人護理濕紙巾，全部無標榜具消毒效能，但大部分聲稱適合用於嬰幼兒。結果發現DAISO「Baby Wipes for Hands and Mouth」濕紙巾，驗出的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，較內地《一次性使用衞生用品衞生標準》上限的200cfu/g，高出近500倍，反映產品未開封前，可能已受到微生物污染。含過量細菌的產品，可導致結膜炎、腸胃炎或喉嚨紅腫、發燒等症狀。

測試同時發現，萬寧「嬰兒柔濕巾—初生嬰兒適用（3包裝）」，所含溶液的酸鹼值為3.2，略低於標準酸鹼值下限3.5至8.5。消委會指出，接觸過酸或過鹼的溶液，可能會刺激皮膚，容易引起痕癢或炎症，消費者應避免使用。

籲避免接觸黏膜部位 另外兩款濕紙巾檢出可致敏化學物及防腐劑，其中759阿信屋「家庭裝濕紙巾（香港名勝）」驗出0.0015%游離甲醛；nepla「WET PLUS」則檢出0.039%對羥基苯甲酸甲酯及0.021%對羥基苯甲酸乙酯，總含量無超出歐盟上限，但仍會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等，甚至有海外研究指出，此成分特性與雌激素相似，或會干擾內分泌系統。

消委會指出，嬰幼兒及長者的皮膚較敏感，長期使用添加化學成分的濕紙巾，或容易引發過敏反應，建議為嬰幼兒及長者更換尿片時，可使用紗布或純棉花加溫水作代替；盡量避免用濕紙巾接觸黏膜部位，例如會陰及肛門口等。

阿信屋停售問題產品 759阿信屋回覆稱已停售相關產品。nepla代理商指產品檢出的對羥基苯甲酸甲酯，可能源自溶液中的個別成分，認為含量屬安全範圍。萬寧則表示其產品所用的防腐劑，於ph3至4酸鹼值的效能最理想，而產品亦曾進行歐盟安全評估，認為正常使用下不會構成嚴重健康風險。

海關表示已根據相關資料跟進，派員到市面巡查，發現其中一款產品已下架，並正就另一款產品認可標準作安全測試。