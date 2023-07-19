製作醃菜 或產生亞硝酸鹽

【本報訊】消委會是次檢測的醃菜樣本，除了發現輕質異物及屬高鈉外，亦檢測到有樣本屬高糖高脂，有青瓜樣本被驗出防腐劑二氧化硫，也有樣本檢出山梨酸或苯甲酸，當中有樣本未列明相關防腐劑資料，消委會將其轉交食安中心跟進。

青瓜樣本驗出防腐劑 大部分醃菜樣本的糖含量不高，有23款屬低糖，惟兩款屬高糖，每100克樣本分別含25.8克和34克糖。另有4款樣本則屬高脂，全部均為橄欖菜，每100克的總脂肪含量介乎46.4克至69.6克。以總脂肪最高的樣本為例，假設一名成年人食用一份該樣本（30克），便會攝入20.9克總脂肪，佔世衞建議成人每日總脂肪攝取上限的31.3%。

另外，有兩款青瓜樣本驗出防腐劑二氧化硫，有8款樣本分別檢出山梨酸或苯甲酸，全部含量均符合《防腐劑規例》的要求，惟當中兩款樣本未有依照《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，於成分表列明相關防腐劑的資料。

此外，醃菜製作時有可能產生毒性較高的亞硝酸鹽，但亞硝酸鹽含量會隨醃製時間遞減，而製作不同種類醃菜的所需時間亦不同，故建議消費者遵循可靠的食譜製作醃菜，以減少中毒風險。