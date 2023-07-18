龍七公：網絡威力無窮 載舟亦能覆舟

互聯網可謂是20世紀人類最偉大發明之一，徹底改變了人們生活的質素、習慣等，在現代社會中，幾乎一切也離不開互聯網。然而，水能載舟，亦能覆舟；視乎使用方式，互聯網也能成為「最強武器」，威力甚至超越核武！雖說核武可以從物理意義上摧毀一座城市，惟互聯網可以從精神上摧毀一個國家，甚至一個民族！

人人皆可帶頭抗議 能佐證互聯網威力的例子太多，年代久遠的不說，筆者挑兩宗發生於近期的例子來闡述。首個例子，是近期發生的法國大暴亂。事件始發於上月27日，一名年僅17歲非裔少年駕車時遇上警察截查，由於少年尚未取得駕照，屬非法駕駛，加上有犯案前科，於是少年開動汽車企圖逃捕，最終卻被警察擊斃。事件曝光後，警察涉嫌濫用武力的行為受到各方批評，甚至總統馬克龍也明言「不可原諒」。

事件既有公論，民眾理應可以靜心等待涉事警察接受法律制裁。然而，似曾相識一幕發生了，一群年輕人率先以激進方式抗議，引爆警民衝突，其後更蔓延全國，演變為大暴亂。即使法國官方一再增派警力，甚至派出軍隊，仍未能鎮壓。神奇的是，當某社交平台的法國伺服器在暴亂高峰期間發生故障後，暴亂強度迅即大減，隨後更被平息。及後，關於法國政府下令社交平台刪除暴動相關貼文，抑或法國政府下令斷網等說法，此起彼落。

無可否認，涉事警察的行為令人激憤，惟演變成暴亂的關鍵原因，源於社交平台上有人煽動。雖說有組織地抗議，並非互聯網誕生後才出現，惟互聯網不但使組織變得更具效率，更恐怖的是，任何人只要手拿一部手機或電腦連接上網，便可以成為「帶頭分子」。鎮壓暴動的關鍵在於擒賊先擒王，惟當人人皆可成王之時，政府又該捉拿誰呢？

首個例子比較沉重，筆者為大家帶來另一個比較輕鬆且生活化的例子，正是台灣的「白飯之亂」，相信看官們早已耳聞，惟筆者仍是簡單講解一番。事件源於台北科技大學資財營一批學生，早前到某知名熱炒店用餐時，不滿店家聲稱能「吃到飽」，白飯卻不夠吃，於是在網上群起聲討，結果熱炒店評價急跌；店家隨後向媒體「伸冤」，支持店家一方的網民又向北科大的社交平台帳號發動攻勢。事件哄動全台，最終經過一番較量，結局是兩敗俱傷，店家歇業，北科大的名聲也跌至谷底。

「白飯之亂」誰是誰非，見仁見智。不過，一群學生吃飯惹來的爭議，之所以能鬧得全台哄動，正好體現了互聯網威力無窮，而當地媒體也「功不可沒」！涉事學生或許是一時激動，沒想到後果如此嚴重，惟網民過分低估互聯網的威力，不假思索留言，才導致類似事件一再發生。幸運的是，這不過是一時熱話，當熱潮消退，人們便會拋諸腦後，惟對於付出代價的受害人而言，又該找誰追討？