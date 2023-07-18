笑看天下：懶理自家災民跑去援烏

世界之所以這麼亂，人民之所以那麼苦，不就是政客正經事不做，一味搞風搞雨！俄烏戰事持續超過500天，炮聲隆隆，軍民死傷枕藉，政客依然在製造更大嘅危機！呢，美媒日前報道，雖然歐洲10個國家與加拿大承諾向烏克蘭空軍飛行員提供F16戰機訓練，但美國尚未正式批准計劃，目前冇迹象顯示美方最終會否開綠燈。F16戰機具有掛載核武器嘅能力，令人擔心一旦烏國擁有F16，俄羅斯會視之為「核威脅」，總統普京若先發制人，無疑令核戰危機驟增！

俄羅斯國營電視台日前播出普京嘅訪問，佢表示烏克蘭所有突破俄軍嘅企圖都不成功，又說俄方多款集束彈嘅庫存足夠，一旦烏克蘭向俄羅斯使用集束彈，俄方將會保留向烏方使用相同手段嘅權利。以普京嘅強人本色，你做初一，佢必做十五！烏克蘭一旦擁有F16，俄烏戰事將更兇險。

政客嘴臉總是難看。南韓持續受暴雨侵襲，累計超過40人死亡，為12年來最大雨災人命傷亡；到歐洲訪問嘅南韓總統尹錫悅，周日喺波蘭以視像方式主持緊急救災會議，下令總理韓德洙調動一切可用資源，盡量減少人命傷亡。

尹錫悅根本心中無民，貴為總統，國家喺如此災難危急時刻，佢上周六突然訪問烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基舉行會談。佢表明將盡快支援烏克蘭急需嘅人道主義物資援助，今年落實1.5億美元援助計劃，推進烏克蘭和平聯合倡議，協助烏克蘭重建日常生活。

看官，自己國家面臨如此嚴峻嘅水災，還不第一時間趕回國主持防災救難工作，竟跑去基輔給戲子總統「噓寒問暖」，有冇搞錯？作為南韓人民，尤其陷於水深火熱嘅災民，試問情何以堪？