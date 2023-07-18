冰鑑春秋：蔡英文乾脆不演了

過去我曾多次公開指出，蔡英文是個冷血無情、絲毫沒有同理心的人，還有人認為我太過苛刻，這次民眾在酷熱中走上街頭，有人不幸中暑昏倒，蔡英文卻穿着棒球外套在圓山飯店出席民進黨全代會，還笑稱：「冷氣還不錯！」完全驗證我對她的評論。

「公平正義救台灣」大遊行，從活動發起時，民進黨上下就全力阻撓，不僅動員網軍積極在網絡上散布各種消息分化，還針對黃國昌這個過去的盟友拚命挖掘黑資料，先是質疑他自己有23筆土地，憑甚麼主張居住正義？後來還陸續挖出黃國昌家族的違建狀態，動員側翼到現場打卡嘲諷，一切都只是為了阻止年輕人上街表達憤怒。

到遊行當天，網絡上不斷有人散布「現場只有小貓兩三隻」、「大家可以回家了」等論調，綠營媒體更將整個遊行定調成柯文哲的政治造勢活動，目的就是希望盡量減少參與人數，以求降低遊行的影響力。到最後連親綠的洋人都跳出來質疑為何參加遊行的幾乎都是男性沒有女性？想把遊行抹成只是一群心理不平衡的宅男的無病呻吟。

但事實是，當天不僅在野有意參選的要角全部到齊，賴清德也受到邀請，如果民進黨真的覺得自己問心無愧，大可以到現場接受挑戰、細說分明，但賴清德非但不敢去，連小綠有人主張賴應該出席，都被圍剿到認錯道歉，就可以看出靠着群眾奪取政權的民進黨，如今有多麼害怕面對群眾。

蔡英文一句看似不經意的「冷氣還不錯！」為她與民進黨的態度下了最佳註腳。限制人民冷氣只能開26度的蔡英文，卻需要穿外套才能開會；台灣人在街頭昏倒，蔡英文卻毫不在意。這樣的政權還讓它繼續執政，就是台灣人的自我毀滅。