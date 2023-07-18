橫眉冷看：民進黨以百姓為芻狗

人們常說台灣最大政黨，就是討厭民進黨，看來所言非虛。寶島正舉行一次大規模的網上民調，截至7月16日，參與者已超過10萬人。民調的問題是：民進黨執政7年，你覺得如何？答「非常滿意」的有4%，「滿意」的3%，但是答「不滿意」者高達13%，其餘80%的民眾，更表示「非常不滿意」。

上一屆香港特區政府，恰逢反修例風波衝擊，民望空前低迷，但是相對之下，也不至於會有八成市民表示「非常不滿意」。民進黨政府堪稱能人所不能，要做到如此「乞人憎」，誠非易事。

是次民調尚未完成，至今仍然繼續，故上述結果還不能作實，但民意如此懸殊，民進黨再想扳回劣勢，已是難比登天，民眾討厭綠營政客，應是不爭的事實。當代社會有個普遍現象，就是網絡上的民意較容易一面倒，網民留言如是，網上的投票結果亦是如此，故單憑上述投票，也不能斷言民進黨大勢已去，在下屆大選定然會被趕出總統府。不過，若然再參考另一項民調，便足以讓綠營中人寢食難安。

據台灣一家電視台的調查，來年總統大選，民眾黨推舉的柯文哲已超越民進黨的賴清德，成為支持度最高的參選人。民眾黨無錢無勢，尤其欠缺地方「樁腳」支持，主要靠柯P一人支撐，跟民進黨苦心經營、盤根錯節的勢力，根本不在同一檔次。但民眾黨這盤小本生意卻是愈做愈大，儼然可以取民進黨而代之，究其原因，正是因為綠營的政績太爛，7年以來都是以百姓為芻狗。正如網民投票後的留言所說：「永遠忘不了沒有疫苗可打的日子」、民進黨「比國民黨更爛，國民黨不敢做的事，民進黨統統敢」。