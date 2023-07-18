坦言集：中國經濟

市場上評論經濟表現，往往把實績與預期相比較，似乎十分客觀和公正，可是實績成果是現實經濟具體形成的統計數據，所謂預期卻與現實經濟表現沒有實質連接，而是媒體找一批學者、專家、從業員來作估計，並將所得意見平均化而成，基本上是純屬主觀，各自預測的根據都不清楚，也不透明；選擇訪問者的標準亦異，並不公開。假若他們是憑專業知識來作估計，或可反映他們的了解，但各自了解的能力差別也大，不應用平均值來作總結。

經濟表現往往與市場有所關連，可影響股市、匯市等市場，涉及利益，且在今天金融高度槓桿化，金融投機主宰市場表現，經濟的統計成績便牽連不少利益。在預測之時，預測的傾向影響市場心理與價格表現。在統計公布之後，實績與預測的差距亦左右市場的反應。尤其是高度政治化的今天世界，這樣的市場預測大有可能成為政治文宣手段，也會是國與國之間經濟戰的重要組成部分，便更失去這些預測的客觀性、專業性與公正。

中國經濟增長正是最為政治化的例子。上半年GDP增長5.5%，其中二季度增長6.3%，勝於一季度的4.5%。由於基數差別，季節性不同，一、二季度增長不應簡單比較。可是在國際經濟不佳之際，以中國這樣全球實質最大的經濟體有此表現，應屬可喜，中國國家統計局亦總結為恢復向好，並沒有過度樂觀。然而，西方媒體大多說中國經濟表現不如預測，形勢不佳，政府要用重政策之力來推動。總調是不看好，理由是「市場」所作的調查預測比實績更好，中國經濟表現便令人失望。可是，哪些人失望？為甚麼失望呢？

當然，中國官方的說法統一為恢復向好，相對謹慎樂觀。事實上，中國上半年經濟有眾多亮點，三頭馬車中的消費膨脹，全年消費增8.2%，高於一季度的5.8%，其中網上銷售擴大10.8%，佔總消費的26.6%，零售轉型快速。出口增長3.7%，6月份貿易與出口同跌，反映出對美出口的大減，以及國際貿易需求低迷。但中國外貿順差半年有2.8萬億元人民幣的外匯，6月份順差還保持，前者相當於GDP的4.7%，國際罕有。投資在房地產泡沫穿破底下仍有增長，顯示基建和工業投資仍在增長。以中國這樣的表現，放在國際上是突出，也遠勝於負債經濟的美國。當然，同志尚需努力，卻無悲觀的理由。