政情：蕭偉強為食唔錫身 8號波照行海濱
打大風就唔好出街喇！好危險。但總有人唔聽話，好似勞工及福利局前局長蕭偉強咁，尋日朝早就冒風行經尖沙咀海濱去「搵食」，仲話特別有「風」味。
蕭偉強喺社交平台貼文，話喺8號風球下頂住風雨沿海濱行幾公里尋找港味，坐低飲嘅第一啖奶茶，喺咪特別有風味！？仲話去搵食嘅時候雨雲已經開始鋪天蓋地殺到，回程應該仲和味！
話時話，見佢上載咗嘅相同短片，海面好大浪，沿海濱架設嘅水馬都吹倒，再加上橫風橫雨，真係好危險。其實食個早餐唔使搵命博呀！有網友亦留言叫佢小心安全，亦有網友叫佢自己行好啦，唔好叫埋夫人同孫女，而佢亦回應話「佢哋都冇我咁好氣」。不過，亦有網友讚佢話「打風都阻你唔到！勁！」咁佢又點形容自己？係「逆風而立，順風而行。風（封）鎖不了意志」。
點解佢咁鍾情呢間茶餐廳嘅早餐？相信唔少同路人先會明白。食咗乜嘢餐？當然有奶茶，見佢枱面仲放咗碟應該係沙嗲牛肉麵喇！有網友形容呢餐應該好濃「風」味，有網友就話好和味。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：