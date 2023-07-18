政情：蕭偉強為食唔錫身 8號波照行海濱

話時話，見佢上載咗嘅相同短片，海面好大浪，沿海濱架設嘅水馬都吹倒，再加上橫風橫雨，真係好危險。其實食個早餐唔使搵命博呀！有網友亦留言叫佢小心安全，亦有網友叫佢自己行好啦，唔好叫埋夫人同孫女，而佢亦回應話「佢哋都冇我咁好氣」。不過，亦有網友讚佢話「打風都阻你唔到！勁！」咁佢又點形容自己？係「逆風而立，順風而行。風（封）鎖不了意志」。