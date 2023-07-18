政情：大埔塌樹 東涌冧石屎 議員冒雨落區巡視

颱風「泰利」襲港，相信尋日大部分市民都會留喺屋企，以避免出面冧樹冧石屎受傷，但真係有意外發生嘅時候點算呢？議員李梓敬同離島區議員方龍飛就喺8號風球下頂住風雨落區幫手，之後更轉介畀相關部門跟進。

李梓敬同大埔區南分區委員會副主席羅曉楓尋日晏晝收到求助，話大埔馬窩村突然有樹木倒塌，仲要塌喺民居屋頂添，情況非常危險，所以唔理打緊8號風球都去到現場幫手，將個案轉介畀相關部門，最後好彩樹木盡快得到處理，雖然要搬走就要搵吊臂車，所以暫時棵樹仲係倒塌狀態，但就做好咗穩固工作，樓房都冇即時危險喎。

急轉介部門跟進 離島區逸東邨就發生冧石屎事件，離島區區議員方龍飛接到通知，話2號停車場嘅外牆有一塊大石屎剝落，佢去到現場仲發現有兩塊石屎懸掛喺半空搖搖欲墜，不過好彩嗰度唔係普通行人可以到嘅地方，所以應該冇即時危險，佢都轉介畀相關部門跟進啦。

逸東邨停車場發生冧石屎事件。 方龍飛 停車場嘅外牆有兩塊石屎搖搖欲墜（紅圈示）。 李梓敬