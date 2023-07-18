涉摸15歲仔下體 歌唱男師今提堂

【本報訊】執法部門於上周五（14日）接獲一名社工報案，指一名就讀中三的15歲少年於今年5月至7月期間，在長沙灣青山道338至340號順利商業大廈懷疑被一名男子非禮。西九龍總區調查人員經深入調查後，周日（16日）凌晨於羅湖口岸拘捕一名返港的姓林（37歲）男子。該名被捕男子同日被暫控一項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」罪，案件將於今日上午在九龍城裁判法院提堂。

被指3度藉拉筋犯案 消息指，少年於5月時透過網上得知林為一名歌唱導師，因而報讀其一對一的唱歌課程。據悉第一次案發於今年5月初，林授課期間借故要求少年在瑜伽蓆上拉筋時，觸摸其下體兩次，當時少年受驚而推開被捕人。第二次發生於5月尾，林亦以相同藉口於少年拉筋時除去其短褲，並觸摸少年下體3至5分鐘。而最後一次於7月，林再以上述理由觸摸少年下體兩至3次，期間少年感到抗拒並推開他。少年其後將上述經歷通知其結他老師，並透過學校駐校社工報案揭發事件。

曾參加多個歌唱比賽 據被捕人網上個人專頁顯示，他過往參加過多個歌唱比賽，並自稱曾與多名藝人合作。