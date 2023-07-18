低息貸款誘落疊 一周五苦主被呃

冒銀行發釣魚訊息 索保證金涉款40萬 近年本港蒙上「詐騙之都」污名，每日都有各類型的詐騙案件上演，惟當局未有方法遏止。最近有騙徒透過通訊軟件WhatsApp廣發釣魚訊息，假冒不同財務公司及銀行以低息貸款作招徠，誘騙市民繳付「保證金」以批出貸款，其後就消失無蹤。過去一周，執法部門接報至少5宗低息貸款騙案，合共損失逾40萬元。

其中一名受害人為34歲女子，她受低息貸款所吸引，向騙徒申請借貸20萬元，期間被要求繳付保證金。女子不虞有詐，在一個月內轉帳共12次到騙徒銀行戶口。其後她遭騙徒封鎖，未能取得貸款之餘，亦未能取回近22萬元保證金，始知自己上當，報案求助。

首五月騙案飆近六成 近年本港詐騙案禁之不絕，根據執法部門數字，去年整體錄得70,048宗罪案，較前年上升8.7%，罪案上升主因是詐騙案急增8,000宗，佔罪案總數近四成。至於今年首5個月則有35,863宗罪案，較去年同期增加41%，詐騙案佔整體44%，較去年同期大升58%，其中科技詐騙罪案增加明顯。執法部門首5個月瓦解多個詐騙集團，涉及超過2,780宗「網上購物騙案」、「釣魚騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」等，拘捕超過1,460人。

此外，早前有保安局文件透露，2018至2022年的5年間就詐騙案拘捕逾1.2萬人，其中去年拘捕4,112人，按年急升45%。5年間涉欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪而被定罪的有1,404人；單計去年，分別有172及42人涉欺詐罪及以欺騙手段取得財產罪被定罪。

執法部門建議市民，如懷疑自來訊息的真偽，應向官方機構查證，並善用即時通訊軟件的舉報或封鎖功能，亦可用 「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑網址、電話號碼等，即時評估詐騙風險。