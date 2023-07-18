借出戶口涉50宗案 洗錢2.4億75人落網

包括假電郵呃億元 主腦尚未擒獲 本港騙案數字節節上升，執法部門經情報分析及深入調查，過去近半個月展開針對性打擊行動，一舉拘捕75名傀儡戶口持有人，相信他們受詐騙集團利誘交出銀行帳戶，協助將黑錢洗白，而背後牽涉的總騙款數字高達2.4億元。據悉，涉款最大的案件屬「電郵騙案」，騙徒透過扮演海外總部高層，利用電郵哄騙本地物流公司匯款，成功「斬獲」一億元。人員正追蹤相關傀儡戶口的金錢流向，設法揪出主腦及其他幕後黑手，不排除有更多人被捕。

本月3日至15日，深水埗區執法部門展開打擊科技罪案行動，以涉嫌「洗黑錢」拘捕47男23女本地人、兩名泰國籍男子及3名菲律賓籍女子（17至65歲）。調查顯示，被捕人士為傀儡戶口持有人，懷疑被不法分子誘騙開立銀行戶口或出售個人帳戶，用作清洗犯罪得益，當中懷疑與50宗騙案有關，包括「求職騙案」、「借貸騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」、「網上情緣騙案」、「電郵騙案」及「網上購物騙案」等，總損失達2.4億元，而該部門已凍結約680萬元犯罪得益。

疑犯俱准保釋 罪成可囚14年 據了解，連串騙案當中，單一損失最高的是發生於2019年的電郵騙案，受害者為一間本地物流公司，當時收到一封偽冒其海外總公司一名高層發出的電郵，於是跟從指示，分11次將合共近一億元匯至4個指定戶口，直至後來察覺受騙，該公司才報案求助。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於8月上旬至中旬報到。

執法部門呼籲，市民除了要提防各類騙案外，亦要小心保護個人資料，切勿將之交給陌生人，以免墮入「洗黑錢」陷阱。另外，即使戶口持有人聲稱不知道其個人戶口被用作「洗黑錢」亦不能免責，同樣可能會被控「洗黑錢」罪名，最高可被判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。