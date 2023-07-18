情困青年留遺言 浮屍九龍水塘

【本報訊】昨晨9時許，有市民冒着風雨到金山郊野公園行山，期間在九龍水塘堤壩附近發現一具懷疑人形物體，臉部朝下在水面漂浮，連忙報案求助。消防員接報到場，撈起一具屍身發脹的男性遺體，相信已經死去一段時間。據悉，死者當時身穿短袖上衣、短褲和波鞋，屍體表面無可疑傷勢，執法人員其後用黑色膠袋遮蔽屍體，惟死者手臂出現死後僵硬，保持前伸姿勢，膠袋亦無法完全覆蓋。

親友認屍哀傷痛哭 人員在附近檢獲懷疑屬於死者的個人財物，繼而查出事主姓周（30歲），立刻聯絡其家人到場助查。至昨午約2時，大約8名親友抵達水塘認屍，過程中神情哀傷，其中一名女親友更激動痛哭，需要旁人攬抱安慰。執法部門將案件暫列「屍體發現」處理，正跟進事主出事原因及死因。

消息指，周男近日飽受感情問題困擾，前日凌晨4時許，他獨自駕駛私家車離開紅磡寓所，並在大約一個小時後，於通訊軟件建立的私人群組錄下「遺言」，向朋友表示自己會離開，從此杳無音信，結果在失蹤翌日揭發憾事。