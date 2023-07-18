艷女勾搭氹上樓 兩老翁金鏈被偷

同類案件接二連三 兜截未拘疑犯 颱風「泰利」成為本港今年首個8號波，普羅打工仔均平安獲得一日「颱風假」，但不法分子風雨無休，無懼暴風繼續偷呃拐騙，積極走上街頭尋找犯案目標。昨日風勢急勁凌厲之際，深水埗及荃灣於兩小時內先後發生兩宗偷金鏈案，受害人俱在外出期間受陌生女子言語誘惑，不虞有詐跟上唐樓單位，並在寬衣沐浴時被賊人有機可乘，痛失總值近10萬元的金鏈，無奈報案求助。執法部門將兩宗案件列作「盜竊」處理，暫時無人被捕。

首宗案件發生於昨晨11時12分，一名姓施（68歲）男子行經深水埗汝州街及桂林街交界時，一名相貌娟好的女子趨前依偎，故作嫵媚邀請他闢室短敍。事主聞言心動，於是一口答應，並且跟從對方登上汝州街257號一唐樓單位，惟他入屋脫下衣物時，女子突然露出賊相，快手搶走他一條約值1.8萬元的金鏈，不由分說奪門逃去。

趁事主寬衣沐浴出手 施翁未料此着，整理衣衫後尾隨追出，但賊人早已不知所終，他無計可施，只好致電聯絡其34歲兒子，簡單交代來龍去脈，拜託後者代為報案。執法人員接報到場，隨即向事主了解事發經過，並到附近一帶兜截疑人，但並無發現，正追緝一名年約40至50歲、中等身材的女子歸案。

另外，在下午1時11分，荃灣亦發生同類事件，一名姓林（76歲）男子在河背街遭一名年約50歲的「半老徐娘」搭訕，對方風韻猶存，聲稱可以為其提供按摩服務，繼而引誘他前往鱟地坊70至72號一幢唐樓。正當林伯在上址單位更衣洗澡時，有人趁機偷走他放在房間、裝有一條約值7.8萬元金頸鏈的袋，得手後悄悄離開。

而當林伯步出浴室，眼見「人去室空」方知中計，他落樓尋找女子身影時，湊巧遇上在街頭巡邏的執法人員，於是上前求助。相關部門現正跟進案件。