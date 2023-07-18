鼓勵舉辦活動 離島遊計劃再接受申請

一度因疫情暫停

事實上，署方自2012年起已推出「離島遊計劃」，希望推動離島地區經濟，減少活動團體的交通開支，亦期望可帶動離島渡輪的乘客數量，惟計劃於2020至2022年因新冠疫情而暫停。該計劃現已再次推行。署方透露，除了仍包括來往長洲、大嶼山（梅窩）、坪洲及南丫島（榕樹灣及索罟灣）的離島渡輪之外，更會增加至來往大嶼山（東涌、沙螺灣和大澳）和馬灣的渡輪。在2017至2019年申請期間，署方已批准近800份申請，約9.5萬人次取得免費乘搭離島渡輪服務來往長洲、梅窩、坪洲及南丫島。