鼓勵舉辦活動 離島遊計劃再接受申請
【本報訊】離島的自然風景多兼且美麗，有助吸引旅客觀光。運輸署表示，「離島遊計劃」昨日起重新接受申請，旨在鼓勵合資格團體，如學校、制服團隊等團體於離島舉行活動。署方又指，獲批的團體可豁免繳付船費，往返交通行程包含於離島舉辦之活動。
一度因疫情暫停
事實上，署方自2012年起已推出「離島遊計劃」，希望推動離島地區經濟，減少活動團體的交通開支，亦期望可帶動離島渡輪的乘客數量，惟計劃於2020至2022年因新冠疫情而暫停。該計劃現已再次推行。署方透露，除了仍包括來往長洲、大嶼山（梅窩）、坪洲及南丫島（榕樹灣及索罟灣）的離島渡輪之外，更會增加至來往大嶼山（東涌、沙螺灣和大澳）和馬灣的渡輪。在2017至2019年申請期間，署方已批准近800份申請，約9.5萬人次取得免費乘搭離島渡輪服務來往長洲、梅窩、坪洲及南丫島。
署方提醒，每個活動參加的人數將依照各個航線營運狀況而設訂上限，也須留意可申請之日期、時間、票種和航段的規定。申請團體須於活動舉行前至少30日，將申請表連同所需文件的影印本一併交去運輸署。但署方指，當資助全部使用後，署方將不再接受新申請。
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