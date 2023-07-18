慢性病共同治理計劃 財困基層不獲免篩查費

【本報訊】政府擬推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，倡參加者與政府共同付費，以有效管控各類慢性疾病。醫務衞生局表示，有關計劃亦適用於經濟有困難的基層市民，例如領取綜援人士，亦指理解部分基層人士對費用有擔憂，透露正與醫院管理局商討能否在政府高度補貼下，選用醫管局普通科門診服務管控慢性疾病，惟需進一步釐清醫管局在基層醫療發展中定位，詳細安排仍有待商討 。

港府：市民應為健康負責 醫衞局副局長李夏茵昨日出席電台訪問時表示，經濟有困難的基層市民，例如領取綜援的人士，如果願意與政府共付醫療費用，都可以參加有關的先導計劃。而慢病共治先導計劃暫定為期3年，當局會進行中期檢討，研究應否進一步擴展計劃，並檢討推行模式。

惟被問到會否考慮豁免基層人士支付篩查費，李夏茵指正如大腸篩查等計劃，即使病人有經濟困難，政府都不會豁免篩查或治療費，理念是希望市民成為自己的「第一健康負責人」，患病及早求醫，盡量減慢病情惡化速度。

至於在治療階段，參與計劃的病人要支付醫生訂明的「共付費」，當中包括基本藥物在內。李夏茵指出，由於計劃下使用的藥物，是以「非常優惠價錢」向醫管局供應商購買，醫生收費透明很重要，必須向病人說明診金水平，相信政府建議每次向病人收取不多於150元水平應已足夠。

盼及早發現糖尿高血壓 西醫工會前會長、家庭醫生楊超發則表示，政府推出「慢性疾病共同治理先導計劃」是好事，相信在醫患及政府共同合作下，可以及早發現糖尿病及高血壓病人，並制訂合適的治療方案。惟他關注，在治療階段，診金的建議收費水平是150元，連同政府資助的162元，僅足以覆蓋處方基本藥物的成本。

楊解釋，若醫生為參與計劃的病人，處方醫管局名冊內的藥物，兩個月藥費大約是100多元；而部分較新的藥物，每月藥費或高達500元。他建議當局，考慮在計劃的藥物名冊中，納入更多新藥，否則若舊藥不奏效，病人的糖尿或血壓水平始終未能控制至合理水平，醫生就可能要將個案轉回公立醫院跟進，或未能做到公立醫院分流減壓的效果。

楊超發