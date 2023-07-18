第一期餘額未用完 百萬人等領消費券

最遲10‧31前累計合資格款項規定 約100萬名使用八達通領取消費券的人士，因未在限期前用盡第一期消費券，故無法於本周日領取第二期消費券。港府發言人昨日表示，只要他們累積合資格消費總額在本月完結前達3,000元，便能在翌月16日獲取第二期消費券。對於有人的八達通已無餘額仍不可領取第二期消費券，港府建議他們可將八達通增值，並合資格地消費。另外，因應昨日風暴關係，消費券計劃秘書處昨日暫停服務，有關服務使用者會獲安排改期。

政府發言人昨表示，若市民累積合資格消費總額在本月底前滿3,000元，則可在翌月16日獲得第二期2,000元消費券，獲半額消費券的人士在領取消費券的原理與全額人士一樣。發言人又指，有關人士最遲必須於今年10月31日或之前合乎累計合資格消費額規定。

可瀏覽網站或致電查詢 另外，因為市場並非所有服務或產品均計算為消費券計劃中的「合資格消費」，所以則出現有八達通卡已無餘額，卻未合乎領取第二期消費券的情況。港府指，若有關人士的八達通已無餘額，但累積合資格消費總額仍未達標，可將八達通增值，並以合資格的方式消費，當達致「合資格消費」的規定之後，則可在翌月16日獲得第二期消費券。

港府補充，若市民希望得知自己「合資格消費」累積總額，或查詢在八達通獲取消費券的事宜，可以八達通手機應用程式、致電八達通熱線2969 5588、瀏覽八達通網站或前往港鐵站專門的「八達通服務站」查看。市民也可瀏覽消費券計劃網站，或致電185000查詢。

天文台昨日曾發出8號烈風或暴風信號，並在昨午4時20分更改為3號強風信號。港府指，位於九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓的消費券計劃秘書處的辦公室於昨日暫停服務，處方會通知已預約昨日前往辦理有關事宜的市民進行改期安排。