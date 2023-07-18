為興趣轉跑道 兩IVE女生勉勵同路人

【本報訊】不少女生普遍選擇文科，而兩位來自香港專業教育學院（IVE）的女學生，反而選修非文科類別學科。有女生指，高中時苦讀歷史科卻難以適應，最終決定「轉跑道」選擇感興趣的資訊及通訊科技科，更研發了智能醫護裝置；亦有女生選修航空學科，夢想成為飛機師。兩人均勉勵考生，應以平常心面對放榜，以興趣和專長選科。

獲獎學金放洋追夢 電腦及電子工程高級文憑應屆畢業生陳伊霖在高中歷史科成績一直不如理想，但在資訊通訊科技科讓她嘗試編寫程式，令其對電腦感興趣。即使高中課程只餘下一年便完成，她都決定轉讀青年學院職專文憑（電子及電腦工程）課程。

在學期間，陳伊霖與同學合作研發智能醫護裝置——「家居智能護士」。她原意希望老人可以單一裝置，量度收集數據，並傳至長者中心，獲獎後讓她感受到科技幫人的滿足感。她更利用所得的獎學金，遠赴倫敦國王學院修讀生物醫學工程學士課程。

航空學高級文憑應屆畢業生張喬惠在2018年因乘搭飛機時，遇上天氣不穩，晃動不定，影響飛機安全。但當時機師的專業精神和臨危不亂的態度，啟發她對航空興趣。她獲獎學金後，將赴英修讀航空太空工程類學士課程，並打算於修畢後回港參加「見習機師培訓計劃」。

中學文憑試放榜在即，兩人勉勵考生應以平常心面對放榜，以興趣和專長選擇，更可修讀職專類學科。今年有12名學生獲得「賀維雅基金會獎學金」，該獎學金自2004年開始，近250名畢業生獲嘉許。