都大辦醫療化驗課程 建實驗室育精英

引入全自動分析儀 每日可做近千測試 中學文憑試將於明日放榜，有意升讀醫療學科相關的考生有新選擇。有大學今年開辦醫療化驗科學的學士課程，並興建全新實驗室，配備先進智能設施，包括首間院校引入新款、價值200萬元的大型全自動化分析儀。校方指新課程因應社會需求而開辦，而培訓亦貼近醫院的實際運作情況，相信學生未來畢業後於醫院工作時能更快上手。

實驗室分5專區 香港都會大學將於9月開辦「醫療化驗科學榮譽理學士課程」。為配合新課程，興建全新7,000平方呎實驗室，而實驗室因應課程5大範疇，分為5個專區，涵蓋「臨床血液及輸血科學」、「臨床化學及免疫學」、「醫學微生物學」、「病理組織學」和「分子診斷學」。

都大介紹，臨床化學及免疫學區內的大型全自動化分析儀能夠同時自動驗血、驗尿，識別患者的血糖、肝腎功能酵素等，每日能最多做近千測試，有私家醫院已引入相關儀器；都大亦是全港首間院校購置該自動化分析儀。另外，該實驗室另配備5台重點儀器，包括可檢測新冠病毒的「實時熒光定量聚合酶鍊式（PCR）反應機」、能將身體組織切成「白兔糖米紙」一樣薄的切片機等。

都大科技學院院長王富利表示，大學獲教育局撥款4,000萬元開辦課程，而撥款大部分用以建設新實驗室，而大學亦會自行撥款不少於4,000萬元持續提升課程內容及設備。他提到，新冠疫情顯示本港醫療化驗學的人才不足，相信未來市民更重視健康下，人才需求只會有增無減。

學院副教授張家廸則指，多間醫院具備5款實驗室，亦渴求相關人才，尤其微生物學，「月薪5萬元都請不到人」，而學生畢業前需完成各範疇的課堂，以便畢業後更易覓得出路。他又說，同學科的碩士課程已率先於去年開辦，首屆學生將於今年底畢業，90%畢業生從事醫療化驗相關工作。

1800人爭60學額 張家廸提到，學士課程僅收共60名學生，以及30名碩士生。而今年學士課程的收生情況大好，大學聯招有逾1,800人報讀課程，當中更有400名考生將課程排於首三意願。