醫健：成視在人：巴士變身流動眼科醫院 助印度偏遠居民治眼疾

對於落後地區的人民來說，尋求眼科護理可能要跨省到大城市的醫院，往往窒礙求醫，令眼疾未能在最佳時機獲得治理。為此，奧比斯近年在印度發展出「Orbis Vision Van」，將巴士搖身一變成為流動眼科醫院，為偏遠地區的眼疾病人提供眼科服務。

印度擁有世界上近四分之一的失明人口，亦是眼疾孩童數量最多的國家。然而，大部分眼疾都是可以透過及早護理而預防。不過，對於許多印度人來說，獲得幫助並不容易，尤其對於居住偏遠地區的居民來說。

先進設備 免費檢查 奧比斯與當地夥伴醫院合作，希望將眼科護理帶入社區，「Orbis Vision Van」是其中一個加快及普及服務的解決方案之一。每輛巴士都提供免費眼科檢查，且配有最先進的眼科設備，由合格的視光師團隊運營。

於2021年8月至2023年4月期間，「Orbis Vision Van」團隊進行了41,500多次眼科檢查，配發了近3,900副眼鏡，並向眼科醫院轉診了近5,500人。奧比斯